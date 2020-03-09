Sinsi plan evi satılığa çıktı

Birinci Dünya Savaşı'nda Arapları Osmanlı'ya karşı ayaklandıran, çıkan isyanı yöneten ve bugünkü Suudi Arabistan, Ürdün, Irak ve Suriye'nin kuruluşunda etkili olduğu kabul edilen ünlü İngiliz casus Thomas Edward Lawrence'in, Oxford'ta 24 yıl boyunca yaşadığı evi 2 milyon 600 bin pound'a satılığa çıktı.

1890'larda inşa edilen 4 katlı, 9 yatak odalı, 3 banyolu, 5 misafir odalı evin her bir katı 330 metrekare. Satış ilanında, evin tarihi kimliğine vurgu yapılarak "Ünlü arkeolog, subay, diplomat, yazar ve en iyi bilinen ismiyle 'Arabistanlı Lawrence' 1896 ile 1921 arasında bu evde yaşamıştı' ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet'in haberine göre Londra'da arkeoloji ve tarih eğitimi alan Lawrence, bitirme tezini Suriye ve Filistin'deki haçlı kaleleri üzerine hazırladı.

Bu evde yaşadığı dönemlerde, 1910 ile 1914 arasında Karkamış'ta British Museum adına arkeolojik kazılar yaptı. Arap coğrafyasına yapacağı gezileri ve ilgili çalışmaları bu evde planlayan Lawrence, savaş başladıktan sonra Kahire'deki Askeri İstihbarat Bölümü'ne atandı.

Daha sonra da 1916-1918 arasında İngiliz istihbaratının Arap isyanlarını örgütleyen Kahire merkezi 'Arap Bürosu' bünyesinde 'irtibat subayı' olarak çalıştı. Şerif Hüseyin ile ailesinin Osmanlı'ya karşı isyanını örgütledi.



