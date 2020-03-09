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Son Dakika Haberi: 'ta ilk yeni tip vakası tespit edildi

Son Dakika Haberi: Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Avrupa'ya da hızlı bir şekilde yayılan ölümcül virüs 'ta da görüldü. Arnavutluk'ta, 'dan gelen iki kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.3.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:32 ABONE OL

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Floransa bölgesinden Tiran'a gelen Arnavutluk vatandaşı baba ve oğulda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Sağlık kurumlarının bu iki vakada klinik ve epidemiyolojik protokolü izlediklerine dikkat çekilen açıklamada, Kovid-19'un etkili olduğu ülkelerden gelen ve gribe benzer semptomlara sahip vatandaşlara ilgili kurumlara başvurmaları çağrısında bulunuldu.

FLORANSA'YA GİTMİŞLERDİ

Açıklamada, 54 yaşındaki baba ve 28 yaşındaki oğulun birkaç günlüğüne Floransa'ya gittikleri, kendi araçlarıyla kara yolu üzerinden Tiran'a döndükleri belirtilerek, söz konusu kişilerin ilgili kurumlara müracaatlarının ardından yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Kovid-19 tespit edilen kişilerin durumunun stabil olduğu ve bulaşıcı hastalıklar hastanesinde tedavi altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, baba ve oğlun temas kurdukları kişilerin de testlere tabi tutuldukları vurgulandı.

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Son Dakika Haberi: Arnavutluk'ta ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
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