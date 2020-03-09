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Dünya bu haberini konuşuyor: ’da yeni bir virüs ortaya çıktı! En az kadar tehlikeli olabilir...

12 Aralık tarihinde Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgını ile ilgili bilanço her geçen gün artıyor. Virüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olan ’da ortaya atılan o iddia ajanslara olarak düştü. Şuana kadar 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği salgın ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, ABD’nin yaydığı ileri sürülen yeni bir virüs çıktığı belirtildi. Koronavirüs kadar tehlikeli olduğu iddia edilen virüsün Kum kentinde görüldüğü kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 21:58 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: İran’da yeni bir virüs ortaya çıktı! En az koronavirüs kadar tehlikeli olabilir...

salgını ile uğraşan 'da ortaya atılan iddia ajanslara olarak düştü. Vuhan'da ortaya çıkan korona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da henüz ismi belli olmayan yeni bir virüsün ortaya çıktığı belirtildi. Koronavirüs salgınında can kaybının 237'ye çıktığı ülkede, ABD'nin yaydığı ileri sürülen yeni virüsün 25 yaşındaki bir hemşireyi bile öldürdüğü ileri sürülüyor.

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: İran’da yeni bir virüs ortaya çıktı! En az koronavirüs kadar tehlikeli olabilir...
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