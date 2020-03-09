Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: İran’da yeni bir virüs ortaya çıktı! En az koronavirüs kadar tehlikeli olabilir...

Koronavirüs salgını ile uğraşan İran'da ortaya atılan iddia ajanslara son dakika olarak düştü. Vuhan'da ortaya çıkan korona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da henüz ismi belli olmayan yeni bir virüsün ortaya çıktığı belirtildi. Koronavirüs salgınında can kaybının 237'ye çıktığı ülkede, ABD'nin yaydığı ileri sürülen yeni virüsün 25 yaşındaki bir hemşireyi bile öldürdüğü ileri sürülüyor.

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.