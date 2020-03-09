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: 'dan gelen o görüntüler dünyayı dehşete düşürdü

’dan gelen son dakika görüntüleri dünyayı dehşete düşürdü. Yunanistan'ın mültecilere yaptığı zulümler bitmiyor. Sınırda Yunanistan'ın her türlü insanlık dışı muamelesine maruz kalan mültecilere bu seferde traktörle tarım ilacı sıktılar. Sınırda mültecilere ateş edip katleden Yunanistan'ın katliamlarına halk da destek vermeye başladı. Yapılan bu insanlık dışı muameleye Yunan asker ve polisinin kayıtsız kalması büyük tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 20:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan'dan gelen o görüntüler dünyayı dehşete düşürdü

: Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen mülteciler Pazarkule ve sınır kapısı çevresinde yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. 'ın mültecilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanması tepkilere neden oluyor. Bugün Yunanistan tarafından mültecilere tarım ilacı sıkılarak zehirlenmeye çalışıldı.

GÖRÜNTÜLERE GÜLEREK TEPKİ VERDİLER

Mültecilere tarım ilacı sıkılma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntüleri çeken kişilerin bu skandal olay karşısında gülerek tepki vermeleri büyük tepkilere neden oldu. Yunan halkının mültecilere tarım ilacı sıkarken Yunan polisinin müdahale etmemesi ise Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

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Son dakika haberi: Yunanistan'dan gelen o görüntüler dünyayı dehşete düşürdü
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