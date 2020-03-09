Son dakika haberi: Yunanistan'dan gelen o görüntüler dünyayı dehşete düşürdü

Son dakika haberi: Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen mülteciler Pazarkule ve sınır kapısı çevresinde yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yunanistan'ın mültecilere karşı gerçek mermi ve gaz bombası kullanması tepkilere neden oluyor. Bugün Yunanistan tarafından mültecilere tarım ilacı sıkılarak zehirlenmeye çalışıldı.



GÖRÜNTÜLERE GÜLEREK TEPKİ VERDİLER



Mültecilere tarım ilacı sıkılma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntüleri çeken kişilerin bu skandal olay karşısında gülerek tepki vermeleri büyük tepkilere neden oldu. Yunan halkının mültecilere tarım ilacı sıkarken Yunan polisinin müdahale etmemesi ise Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.