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'den son dakika korkutan koronavirüs açıklaması! Nüfusumuzun yüzde 60-70'i...

Şansölyesi Angela son dakika korkutan koronavirüs açıklaması geldi. Merkel Almanya'da yaşayan insanların yüzde 60-70'ine koronavirüsün bulaşacağı söyledi. Merkel'in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya'da 50 ila 60 milyon kişinin yakalanma ihtimali bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 23:28 ABONE OL
Merkel'den son dakika korkutan koronavirüs açıklaması! Nüfusumuzun yüzde 60-70'i...

Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü grup toplantısında Corona Virüsü'ne karşı vatandaşlarını uyardı.

Merkel, "Almanya'da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak" dedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn da Merkel'in bu açıklamalarına destek verdi.

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Spahn, Corona Virüsüne maruz kalanların yüzde 80'inin bunu atlatabileceğini söylerken, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini de altını çizdi. Spahn, bunun için fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu.

Merkel'in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya'da 50 ila 60 milyon kişinin Corona Virüsüne yakalanma ihtimali bulunuyor.

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Almanya'da Corona Virüsü nedeniyle ilk kez iki kişi yaşamını yitirdi.

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Merkel'den son dakika korkutan koronavirüs açıklaması! Nüfusumuzun yüzde 60-70'i...
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