Son dakika: Donald Trump koronavirüse mi yakalandı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama

Çin'in Vuhan kentinde başlaya ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gün geçtikçe farklı ülkelere sıçramaya ve can almaya devam diyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeleri kullandı. "Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin corona virüs vaka sayısını geçtik" diye konuşan Ghebreyesus, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı paylaştı! Koronavirüsten korunmak için neler yapılır? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır?

BEYAZ SARAY'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ında koronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması nedeniyle virüs kapmış olabileceği tartışılıyordu. ABD içindeki bu tartışmalar üzerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlerde Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katıldığı bazı etkinliklerde virüs kapmış olabileceğini iddia etmişti.