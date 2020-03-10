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: koronavirüse mi yakalandı! ’dan flaş açıklama

Koronavirüs ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Virüs ile mücadele kapsamında dünya alarma geçmiş durumda. Salgında hayatını kaybedenleri sayısı şu ana kadar dünya genelinde 3 bin 139'a yükseldi. Bir son dakika açıklaması da 'dan geldi. ABD Başkanı 'ın 'virüs kapmış olabileceği' tartışmalarının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, 'testi gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle Trump'ın şu ana kadar koronavirüs testi yaptırmadığı' belirtildi.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika: Donald Trump koronavirüse mi yakalandı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama

Çin'in Vuhan kentinde başlaya ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gün geçtikçe farklı ülkelere sıçramaya ve can almaya devam diyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus dün yaptığı açıklamada herkesi korkutan ifadeleri kullandı. "Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin corona virüs vaka sayısını geçtik" diye konuşan Ghebreyesus, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

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BEYAZ SARAY'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı 'ında koronavirüs bulaşması ihtimali olan bazı yerlerde bulunması nedeniyle virüs kapmış olabileceği tartışılıyordu. ABD içindeki bu tartışmalar üzerine 'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan COVID-19 testi yaptırmadı çünkü ne virüs taşıdığı teyitli hastalarla uzun süre teması oldu, ne de kendisinde herhangi bir semptom bulunmaktadır. Başkan Trump'ın sağlığı harika durumdadır ve özel doktoru onun durumunu yakından takip etmektedir" dedi.

ABD medyasında yer alan haberlerde Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in katıldığı bazı etkinliklerde virüs kapmış olabileceğini iddia etmişti.

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Son dakika: Donald Trump koronavirüse mi yakalandı! Beyaz Saray’dan flaş açıklama
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