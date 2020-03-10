Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 gün ara verilecek

'da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 gün ara verilecek

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki tüm okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.3.2020 22:06 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 22:14 ABONE OL
Yunanistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 gün ara verilecek

Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.

Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor

Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 gün ara verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA