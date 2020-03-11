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Son dakika: 'ta corona virüsü nedeniyle ilk ölüm! Vaka sayısı da arttı...

Son dakika... Çin'in Wuhan eyaletinde patlak veren corona virüsü salgını dünyanın 118 ülkesine yayıldı. Dünyayı kasıp kavuran virüs ile ilgili bir son dakika haberi de 'tan geldi. Arnavutluk Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölen kişinin 73 yaşında bir kadın olduğu da açıklamada yer aldı. Son dakika...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.3.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika: Arnavutluk'ta corona virüsü nedeniyle ilk ölüm! Vaka sayısı da arttı...

Arnavutluk'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilen 73 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca yaşlı kadının Kovid-19'un yanı sıra kronik kalp ve akciğer hastası olduğu aktarıldı. Ülkedeki vaka sayısının bugün 10'dan 12'ye çıktığı açıklanmıştı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI ARTTI

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, test sonuçlarında 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yurianto, Kovid-19 nedeniyle gözetimde tutulan 2 hastanın iyileştiğini belirterek, ülkede mevcut vaka sayısının 31 olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm vakası olarak kayda geçen 53 yaşındaki yabacı uyruklu kişinin de İngiliz vatandaşı olduğu ve tedavi gördüğü Bali Adası'nda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSVİÇRE'DE 3 ÖLÜ

İsviçre'de Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) son verilerine göre, teyitli vaka sayısı düne göre 137 kişi artarak 613 oldu. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 3 olarak açıklandı.

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Son dakika: Arnavutluk'ta corona virüsü nedeniyle ilk ölüm! Vaka sayısı da arttı...
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