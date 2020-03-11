Trablus’un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı

Trablus merkezli Panaroma TV'ye konuşan başkentteki Suk el-Cuma Bölgesi Eğitim Müfettişi Raşid Beşer, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin roket saldırıları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

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Hedef gözetilmeksizin yapılan saldırılar nedeniyle Suk el-Cuma'daki tüm okullarda teyakkuz halinde olunduğunu dile getiren Beşer, kapatılan 7 okuldaki öğrencilerin kentin diğer bölgelerindeki okullara nakli için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Trablus'un güney semtlerinden Ebu Selim'deki El-Feda ve Seyyide Aişe okulları, 9 Mart Pazartesi akşamı Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kalmış, ders saati olmadığı için ölen veya yaralanan olmamıştı.