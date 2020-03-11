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’un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Eğitim Bakanlığı, başkent ’un güneyindeki bazı okullarda milislerinin saldırıları nedeniyle bu dönem eğitimin sonlandırıldığını duyurdu. Trablus’un güney semtlerinden Ebu Selim’deki El-Feda ve Seyyide Aişe okulları, 9 Mart Pazartesi akşamı Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kalmış, ders saati olmadığı için ölen veya yaralanan olmamıştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.3.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 17:49 ABONE OL
Trablus’un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı

Trablus merkezli Panaroma TV'ye konuşan başkentteki Suk el-Cuma Bölgesi Eğitim Müfettişi Raşid Beşer, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin roket saldırıları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

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Hedef gözetilmeksizin yapılan saldırılar nedeniyle Suk el-Cuma'daki tüm okullarda teyakkuz halinde olunduğunu dile getiren Beşer, kapatılan 7 okuldaki öğrencilerin kentin diğer bölgelerindeki okullara nakli için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Trablus'un güney semtlerinden Ebu Selim'deki El-Feda ve Seyyide Aişe okulları, 9 Mart Pazartesi akşamı Hafter milislerinin roketli saldırısına maruz kalmış, ders saati olmadığı için ölen veya yaralanan olmamıştı.

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Trablus’un güneyindeki 7 okul, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle kapatıldı
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