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İki ülkede nedeniyle okullar tatil edildi! 29 Mart'a kadar...

Dünya genelinde hızla yayılan coronavirüs, Avrupa'yı sarstı. 'te 632, 'da 43 kişide görülen vakası nedeniyle iki ülke 29 Marta kadar okulları tatil etme kararı aldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:03 ABONE OL
İki ülkede koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi! 29 Mart'a kadar...

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle İrlanda Ve Norveç'te okullar tatil edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Korona virüsü dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç'te okullar tatil edildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart'a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı 1 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vak'a sayısı 43'e ulaştı.

Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vak'a sayısının 687'ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi.

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İki ülkede koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi! 29 Mart'a kadar...
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