Son dakika: ABD basınından kirli algı operasyonu! Listede Türkiye olmamasına rağmen...

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıkalamada ABD'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri anlattı. Trump yaptığı açıklamada ABD'den Avrupa'ya seyahat yasaklandığını duyurdu.Avrupa'ya uygulanacak olan seyahat kısıtlamasına Türkiye dahil edilmedi. Trump, Avrupa'yı virüse karşı başarısızlıkla suçladığı için sınırlandırma getirmişti. ABD'nin Türkiye'yi en iyi önlem alan ülkeler arasında değerlendirdiğine dair bir harita da daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak New York Times gazetesinin internet sitesi bu haberi Türkiye'den fotoğraflarla servis etti.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE YASAKTAN MUAF!

Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.

NYT ise ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye'nin fotoğrafını kullanarak servis etti. NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

"Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."