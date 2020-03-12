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Son Dakika Haberi | Corona virüs sonrası çekirge istilası: Kıtlık riski oluşturan çekirge istilası nerede?

Son dakika haberi… Corona virüsü sonrası ikinci bir küresel sorun olarak çekirge sürüleri ortaya çıktı ve ‘Çekirge istilası nerede’ sorusu dünya genelinde sosyal medyada ‘en çok araştırılan konular’ arasına girdi. Çekirge istilası ve 'ya doğru ilerliyor, mahsuller için ciddi tehlike oluşturuyor ve yiyecek kıtlığı riski taşıyor. Üstelik, çekirgeler artık dünyanın birçok noktası için bir risk oluşturmaya başladı. Çünkü şiddetli rüzgarlar, çekirgeleri Afrika Boynuzu'ndan farklı bölgelere doğru süpürdü. Bu gelişmelerin ardından ’de de vatandaşlar çekirge istilası nerede sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Çekirge sürüsü Türkiye sınırlarına ulaşmadı. Ancak korkutucu bir durum olduğu için çekirge istilası ve kıyamet alametleri ilişkisi de dahil olmak üzere konu ile ilgili birçok soru araştırılıyor. İşte yaşanan çekirge sürüsü istilası ile ilgili son dakika haberleri….

Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüs sonrası çekirge istilası: Kıtlık riski oluşturan çekirge istilası nerede?

ve Afrika'da başlayan rüzgarların ardından çekirge istilasının Suudi Arabistan, Yemen, Bahreyn, Ürdün, Umman, Kuveyt ve İran'a ulaştığı bildirildi. Suudi Arabistan ve Bahreyn en ağır darbeleri aldı. Çekirgeler, genellikle yalnız olan, ancak uygun bitki örtüsü bulunmadığında göçebe, tarım ürünlerine zarar veren zararlılara dönüşen bir böcek türüdür. Ortadoğu, Afrika ve Asya'nın çöl çekirgesi istilası nedeniyle dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece bir kilometrekarelik bir sürü, bir günde 35.000 insanın yiyeceğini yok edebilir. BM Gıda ve Tarım Örgütü, vakanın yaşandığı bölgelerin her kilometrekaresinin 150 milyon çekirge olabileceğini söyledi.

ÇEKİRGE İSTİLASI BÜYÜK ENDİŞE KAYNAĞI

Çekirge istilaları eski Mısır zamanlarından beri tehlike ve vebalarla ilişkilendirilmiştir. Kur'ân-ı Kerîm'de de, çekirgeler, ayetlerde yer almaktadır. Körfez bölgesindeki çekirgelerin son istilası, 2019 yılında, Riyad, Jazan, Mekke ve El-Kasım bölgesi dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki şehirlere zararlı böceklerin yayıldığı istila olarak tarihe geçmişti.

İşte bu yıl yaşanan çekirge istilasına ilişkin korkutucu detaylar ve bölgeden gelen ilk görüntüler...

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Son Dakika Haberi | Corona virüs sonrası çekirge istilası: Kıtlık riski oluşturan çekirge istilası nerede?
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