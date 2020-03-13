Corona virüsü belirtileri nelerdir, kaç gün sürer? (Kovid-19) Korona virüs belirtileri nasıl anlaşılır?

Dünya çapında Corona virüsü tehdidi devam ederken virüsün belirtileri araştırılıyor. Ölümcül korona virüs ciddi riskler taşırken aşı ve tedavi yöntemleri için uzmanlar çalışmalarını sürdürüyor. Çin'deki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şuana kadar binlerce kişinin ölümüne sebep olan virüsün belirtileri gündemde yer edindi. On binlerce vatandaş '' Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer?'' sorusuna yanıt arıyor. İlk olarak yüksek ateş, halsizlik ve kuru öksürükle görülen Yeni tip coronavirüs (Covid -19) kısa sürede başkasına bulaşabiliyor. Vatandaşlar virüsten korunma yöntemlerini araştırırken Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Sorusuna yanıt arıyor. Peki Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Korona virüs belirtileri nasıl anlaşılır?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ KAÇ GÜN SÜRER? KORANA BELİRTİLERİ NASIL ANLAŞILIR?

İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüs olarak tanımlanan corona virüsü belirtileri arasında İştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik ve durgunluk yer alıyor. Haberimizde, Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Korona virüs belirtileri nasıl anlaşılır? Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

İşte Corona virüsü belirtileri hakkında merak edilenler…