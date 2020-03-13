Corona virüsü testi nerede yapılır? Covid-19 tanı kiti nedir, Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır?

Corona virüsü testi gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258'e yükseldi. Tüm dünyada korona virüsü tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken vatandaşlar Covid-19 test tanı kiti hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. İlk olarak hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda çeşitli testler yapılıyor. Daha sonra RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor. Peki Corona virüsü testi nerede yapılır? Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır? Covid-19 tanı kiti nedir? İşte ayrıntılar!

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEREDE VE NASIL YAPILIR? COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakası 126 bin 258'e çıkarken 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Vatandaşlar corona virüsü testi nerede ve nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken Corona virüsü testi pcr, Covid-19 tanı kiti hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor.

İşte, corona virüsü testi hakkında merak edilenler…