Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Corona virüsü testi nerede yapılır? Covid-19 tanı kiti nedir, Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır?

virüsü testi nerede yapılır? nedir, pcr nasıl uygulanır?

Çin’de Aralık ayında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüsü can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de de corona virüsünün bir kişide görüldüğünü bildirmesi üzerine nerede yapılır, nedir? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 (yeni tip korona virüsü) tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. özel sağlık merkezleri tarafından yapılabildiği gibi bazı devlet hastanelerinde de yapılan testler üzerinde çalışmalar sürüyor. Öte yandan bu '' testleri ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor. Peki yapılır, ? Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır?

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:13 ABONE OL
Corona virüsü testi nerede yapılır? Covid-19 tanı kiti nedir, Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır?

virüsü testi gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan COVID-19 adıyla bilinen Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 638'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 126 bin 258'e yükseldi. Tüm dünyada korona virüsü tedbirleri en üst düzeye çıkarılırken vatandaşlar Covid-19 test tanı kiti hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. İlk olarak hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda çeşitli testler yapılıyor. Daha sonra ' testleri ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor. Peki nerede yapılır? Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır? nedir? İşte ayrıntılar!

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEREDE VE NASIL YAPILIR? COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü vakası 126 bin 258'e çıkarken 68 bin 266 kişi de tedavi edildi. Vatandaşlar ve nasıl yapılır sorusuna yanıt ararken Corona virüsü testi pcr, Covid-19 tanı kiti hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor.

İşte, corona virüsü testi hakkında merak edilenler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü testi nerede yapılır? Covid-19 tanı kiti nedir, Corona virüsü testi pcr nasıl uygulanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA