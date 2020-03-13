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'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

'da ilk kez, 2 kişide yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 21:28 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 21:29 ABONE OL
Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sağlık Bakanı Arben Vitia ve Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (IKSHP) Müdürü Naser Ramadani, acil olarak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Vitia, 2 kişide ilk kez Kovid-19'a rastlandığını söyledi.

Vitia, virüse yakalananların 20 yaşında bir İtalyan vatandaşı ile 77 yaşında bir Kosovalı olduğunu bildirdi.

Her 2 hastanın temas ettiği kişilerin de araştırıldığını bildiren Arben Vitia, gerekli tüm karantina önlemlerinin alındığını söyledi.

15 şüpheli vakanın teste tabi tutulduğunu kaydeden Vitia, "2 hasta Kosova Üniversite Klinik Merkezi'nin enfeksiyon kliniğine yatırılmış olup, sağlık durumları stabildir." dedi.

Başbakan Kurti de vatandaşlara panik yapmamaları için çağrıda bulunarak, hükümet tarafından gönderilen yönerge ve tedbirlere uymalarını istedi.

IKSHP Müdürü Ramadani ise kurum olarak tüm önlemleri aldıklarını aktararak, şüpheli tüm vakaları takip ettiklerini dile getirdi.

Balkan ülkeleri arasında Karadağ ile birlikte yeni tip koronavirüs vakasının bulunmadığı tek ülke olan Kosova'da bugüne kadar yaklaşık 93 kişiye test yapılmış, ancak şu ana kadar tüm testler negatif çıkmıştı.

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Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
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