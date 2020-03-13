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Son dakika: nedeniyle ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'tan son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı ve Süleymaniye'de coronavirüs tehlikesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Süleymaniye'de 19, Erbile'de ise 8 olmak üzere toplamda 27 coronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 17:23 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs nedeniyle Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

"EVLERİNİZDEN AYRILMAYIN" ÇAĞRISI YAPILDI

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakalarının arttığı Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini belirterek söz konusu yasağın bu geceden itibaren başlayacağını söyledi. Açıklamada sağlık ekiplerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için vatandaşlara 'evlerinizden ayrılmayın' çağrısı yapıldı.

Öte yandan IKBY'nin Süleymaniye kentinde 19, Erbil'de is 8 olmak üzere toplam 27 virüs vakası tespit edildi.

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Son dakika: Coronavirüs nedeniyle Erbil ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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