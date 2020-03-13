Sosyal medyada yalan habere savaş

BUGÜN NELER OLDU

Dünya bir yandan Kovid-19 salgınını durdurmak ile diğer taraftan da sosyal ağlar üzerinde paylaşılan yalan haberlerin önünü kesmekle uğraşıyor. Facebook, Instagram, Google, YouTube ve Twitter gibi siteler yalan haberleri durduklarını söylüyor. Ancak sosyal ağlara her gün onlarca yeni yalan haber düşüyor. Bu nedenle birçok devlet bu süreçte hem cezaları artırdı hem de internet devleriyle masaya oturdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 ile ilgili yalan haberlerin önüne geçmek için Facebook, Google, Apple ve Microsoft'un üstü düzey yöneticilerini Başbakanlık Konutu'na çağırdı.Başbakan "Teknoloji şirketleri halkın koronavirüs hakkında güvenilir bilgilere erişmesini sağlamak için davet edildi" dedi. İngiltere'de zararlı ve yasadışı paylaşımları engellemekteki yükümlülüklerini yerine getirmeyen siteler ağır cezalarla karşı karşıya kalıyor.