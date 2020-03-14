SON DAKİKA: Dünya corona virüsü hakkında gelişmeyi konuşuyor! SARS’ı sona erdiren bilim insanı corona virüs salgınının sona erebileceği tarihi açıkladı

Corona virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgın, suana kadar 127 binden fazla insanda görülürken, 4 bin 718 kişinin de ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pantemi olarak ilan edilen virüs nedeniyle her geçen gün ölü ve vaka sayısı arıyor. Koronavirüs ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tüm dünyayı heyecanlandıran bir son dakika gelişmesi yaşandı. 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının corona virüsü salgının sona ereceği tarihi açıklaması ise heyecan yarattı.

CORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE İLGİLİ HEYECANLANDIRAN GELİŞME!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa süre içerisinde binlerce insanın ölümüne neden koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün ölüm ve vaka sayısının arttığı salgın ile ilgili 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının açıklaması tüm dünyayı heyecanlandırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…