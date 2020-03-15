Rusya'da yeni tip koronavirüs vakası 63'e çıktı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Moskova bölgesinde 3, Tümen bölgesinde de 1 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 63'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, test sonuçları pozitif çıkan söz konusu 4 kişinin son 2 haftada İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre'ye seyahat ettikleri belirtildi.

Öte yandan Rusya Demiryolları Şirketi, Ukrayna, Moldova ve Letonya ile tren seferlerini 17 Mart itibarıyla durdurma kararını açıkladı.

- Belarus, Ukrayna ve Letonya tren seferlerini askıya aldı

Belarus Demiryolları Şirketi de Ukrayna ve Letonya'ya tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

- Moldova'da vaka sayısı 23'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, basın toplantısında, 1'i çocuk toplam 11 kişi de daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu. Ülkede vaka sayısı 23'e ulaştı.

Moldova Başbakanı İon Kiku, yaptığı açıklamada, 17 Mart itibarıyla sınır kapılarını kapatma ve tüm uçak seferlerini geçici olarak durdurma kararı aldıklarını söyledi.

- Kazakistan'da 1 kişide virüs bulundu

Kazakistan Sağlık Bakanlığı Özel Temsilcisi Diyas Ahmetşarip, 1 kişide daha Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, toplam vaka sayısının 9 olduğunu kaydetti.

Gürcistan hükümeti de akşam saatlerinde 3 kişide daha virüse rastlandığını, toplam vaka sayısının 33'e ulaştığını açıkladı.