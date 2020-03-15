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: ABD Başkanı Trump'ın coronavirüs testi belli oldu

: 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına Coronavirüs ile ilgili olarak ajanslara son dakika gelen bilgiye göre ABD Başkanı 'ın test sonuçları belli oldu. Trump, son yaptığı açıklamada Koronavirüs testi yaptıracağını söylemiş ve bu açıklama dünya medyasında geniş yer bulmuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.3.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 07:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Trump'ın coronavirüs testi belli oldu

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına Koronavirüs ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada riskli kişiler ile görüşmesinden dolayı 'Koronavirüs' testi yaptıracağını açıklamıştı. Beyaz Saray'dan gelen bilgiye göre Trump testi yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı.

"YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI"

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

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Son Dakika Haberi: ABD Başkanı Trump'ın coronavirüs testi belli oldu
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