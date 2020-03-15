Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüs yüzünden Kıbrıs'ta karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler son durumu anlattı! 75 yaş üstü turistler...

haberi: virüs yüzünden 'ta karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler son durumu anlattı! 75 yaş üstü turistler...

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde virüs nedeniyle karantina altına alınan oteldeki Türk rehberler çektikleri video ile son durumu anlattı. Müşterilerin genel ihtiyaçlarının ortalama olarak karşılandığıını ifade eden rehber Ersel Karaman, turistlerinin moralinin bir hayli bozuk olduğunu söyledi. Otelde 75 yaş üstü 750'ye yakın turist var.

Giriş Tarihi: 15.3.2020 12:41 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs yüzünden Kıbrıs'ta karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler son durumu anlattı! 75 yaş üstü turistler...

Sabah saatlerinde KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada virüs vaka sayısının 6'ya yükseldiği açıklanmıştı. Son olarak İngiltere'den gelen bir K.K.T.C vatandaşının virüs taşıdığı ifade edilmişti. 'ta karantina altına alınan otelde kalan Türk rehberler çektikleri videoler ile son durumu anlattı. Karantina altındaki otelde 75 yaş üstü 750 turist var. İşte haberinin ayrıntıları...

Son dakika: KKTC'de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Türk rehberler bu videoyla yaşadıklarını anlattı! | Video

SON DURUMU ANLATTILAR!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı, 4'e yükseldi. Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Corona virüs yüzünden Kıbrıs'ta karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler son durumu anlattı! 75 yaş üstü turistler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA