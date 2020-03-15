Son dakika haberi: Corona virüs yüzünden Kıbrıs'ta karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler son durumu anlattı! 75 yaş üstü turistler...

Sabah saatlerinde KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada corona virüs vaka sayısının 6'ya yükseldiği açıklanmıştı. Son olarak İngiltere'den gelen bir K.K.T.C vatandaşının virüs taşıdığı ifade edilmişti. Kıbrıs'ta karantina altına alınan otelde kalan Türk rehberler çektikleri videoler ile son durumu anlattı. Karantina altındaki otelde 75 yaş üstü 750 turist var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: KKTC'de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Türk rehberler bu videoyla yaşadıklarını anlattı! | Video

SON DURUMU ANLATTILAR!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı, 4'e yükseldi. Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi.