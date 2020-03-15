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Son dakika haberi! 'de 841 yeni Korona virüsü vakası

'den son dakika Korona virüsü haberi! Gelen son bilgilere göre yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de vaka sayısının bir günde 841 arttığı bildirildi. Avrupa Koronavirüs tehdidiyle adeta diken üstündeyken İsviçre'de bir günde vaka sayısının bu noktaya ulaşması korkuyu iyice büyüttü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.3.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 15.3.2020 18:53 ABONE OL
Son dakika haberi! İsviçre'de 841 yeni Korona virüsü vakası

Son Corona virüsü bilgileri korkuttu. İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı rakamlara göre, düne göre 841 artan toplam Kovid-19 vaka sayısı, 2 bin 200'e yükseldi, ölü sayısı da 14'e çıktı.

Ülkede alınan tedbirler kapsamında, tüm kantonlardaki okullarda eğitime ara verildi. İtalya sınırındaki Ticino kantonu ile Basel kantonunda ise "acil durum" ilan edildi.

İsviçre'nin resmi haber sitesi Swissinfo'daki bilgiye göre, İsviçre ordusu virüs pandemisine karşı mücadelede desteğini artırmaya hazırlanıyor.

İsviçre ordusunun, ilk kez 4 hastane taburundan (600 asker) birini siviller için konuşlandıracağı, askeri hastanenin 200 hastayı ağırlayabileceği kaydedildi.

ALMANYA SINIRLARI KAPATACAK

Almanya basınındaki haberlere göre, hükümetin aldığı karar doğrultusunda ülke İsviçre, Fransa ve Avusturya ile sınırlarını yarından itibaren kapatacak.

İsviçre hükümeti de sınır noktalarında yarından geçerli olmak üzere bazı kısıtlamalara geçeceğini duyurmuştu.

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Son dakika haberi! İsviçre'de 841 yeni Korona virüsü vakası
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