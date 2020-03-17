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Irak'tan son dakika haberi: Salih, hükümeti kurma görevini eski Es-Zulfi’ye verdi

Son dakika: Salih, hükümeti kurma görevini eski Es-Zulfi’ye verdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.3.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 12:37 ABONE OL
Irak'tan son dakika haberi: Irak Cumhurbaşkanı Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Es-Zulfi’ye verdi

rak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Salih, Irak Meclisi Milletvekili ve eski Necef Valisi Zurfi'yi Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Salih, Zurfi'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi.

ESKİ NECEF VALİSİ ZURFİ KİMDİR?

Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

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Irak'tan son dakika haberi: Irak Cumhurbaşkanı Salih, hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Es-Zulfi’ye verdi
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