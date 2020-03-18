Almanya’dan kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü için önlem alınmazsa 10 milyon insan…

Almanya'daki corona virüsü salgını gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Aslında koronavirüs konusunda Almanya, Avrupa'daki elle tutulur diğer ülkeler arasında daha iyi bir konumda yer alıyor. Buna rağmen, eğer gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde, durumun ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seren bir rapor yayımşandı. Başkent Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, hükümetin halka açık yerlerde sosyal teması sınırlamasının, temel ihtiyaç olmayan tüm mağazaların, barların ve spor alanlarının kapatılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

İşte Almanya'da yayımlanan rapora ilişkin flaş detaylar...