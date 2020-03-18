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’dan kan donduran : için önlem alınmazsa 10 milyon insan…

’daki salgını hakkında geldi. Yayımlanan bir rapora göre, eğer yayılmasını engellemek için katı önlemler alınmazsa, önümüzdeki üç ay içinde Almanya'da yaklaşık 10 milyon insan koronavirüs ile enfekte olabilir. Dünyayı ve ülkeyi dehşete düşüren bu corona virüsü raporu, ülkenin hastalık kontrol ajansı tarafından Çarşamba günü yayımlandı ve rapordaki uyarılar hem yetkilileri hem de Alman vatandaşlarını harekete geçirdi. İşte, ajansların son dakika olarak duyurduğu salgın hastalıklar üzerinde çalışma yapmakta yetkili RKI tarafından hazırlanan COVID-19 salgını ile ilgili dehşet verici rapordan detaylar…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 16:52 ABONE OL
Almanya’dan kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü için önlem alınmazsa 10 milyon insan…

Almanya'daki corona virüsü salgını gün geçtikçe daha da kötüleşiyor. Aslında koronavirüs konusunda , Avrupa'daki elle tutulur diğer ülkeler arasında daha iyi bir konumda yer alıyor. Buna rağmen, eğer gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde, durumun ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini gözler önüne seren bir rapor yayımşandı. Başkent Berlin'de bir basın toplantısında konuşan Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, hükümetin halka açık yerlerde sosyal teması sınırlamasının, temel ihtiyaç olmayan tüm mağazaların, barların ve spor alanlarının kapatılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

İşte Almanya'da yayımlanan rapora ilişkin flaş detaylar...

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Almanya’dan kan donduran son dakika haberi: Corona virüsü için önlem alınmazsa 10 milyon insan…
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