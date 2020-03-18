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: 2. 'ndan bu yana en büyük kriz

Başbakanı Angela , koronavirüsü ile mücadele kapsamında ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çok ciddi bir durum olduğunu vurguladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 23:37 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 23:37 ABONE OL
Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz

Merkel konuşmasında, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Merkel "Bugün, daha önceden alışık olmadığımız bir yöntemle sizlere sesleniyorum. Durum ciddi. Sizler de durumu ciddiye alın" dedi.

ALMAN VATANDAŞLARINA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Almanya'da yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının ülkede sosyal ve kültürel hayata, ekonomiye olumsuz etkisi olacağını hatırlatan Merkel "Tüm yurttaşlar, kendilerine düşen sorumluluğu tümüyle kavramaları halinde, bugün karşı karşıya olduğumuz sınamadan başarıyla çıkabileceğimize inanıyorum" diye konuştu. Almanya'da koronavirüs tespit edilen vakaların sayısı 12 bin 087'yer çıkarken, ölü sayısı 31'e yükseldi.

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Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz
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