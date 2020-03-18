Son dakika! Birleşik Krallık tüm okulları tatil etti!
Corona virüsü ile ilgili bir son dakika haberi de Birleşik Krallık'tan geldi. Yapılan açıklamada, "Krallık bünyesindeki İskoçya ve Galler'de okullar tatil edildi" denildi.
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:28Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:31ABONE OL
Birleşik Krallık corona virüsü ile mücadele kapsamında önlemleri hayata geçirdi. İskoçya ve Galler'de tüm okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.