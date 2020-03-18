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! Birleşik Krallık tüm okulları tatil etti!

Corona virüsü ile ilgili bir haberi de Birleşik Krallık'tan geldi. Yapılan açıklamada, "Krallık bünyesindeki İskoçya ve Galler'de okullar tatil edildi" denildi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:28 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:31 ABONE OL
Son dakika! Birleşik Krallık tüm okulları tatil etti!

Birleşik Krallık corona virüsü ile mücadele kapsamında önlemleri hayata geçirdi. İskoçya ve Galler'de tüm okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.

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Son dakika! Birleşik Krallık tüm okulları tatil etti!
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