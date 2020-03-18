Son dakika! Birleşik Krallık tüm okulları tatil etti!

Birleşik Krallık corona virüsü ile mücadele kapsamında önlemleri hayata geçirdi. İskoçya ve Galler'de tüm okullar tatil edildi. Yapılan açıklamada tarih aralığı verilmezken, okullar süresiz şekilde tatile girdi.

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