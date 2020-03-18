Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olay! Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırmış...

Haberi: Dünyayı şoke eden olay! 50 kişiye böyle bulaştırmış...

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya üzerinde etkisini hissettiren yeni tip (Kovid-19) ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün enfekte ve vaka sayısının arttığı salgın nedeniyle şuana kadar 8 bine yakın insan hayatını kaybederken, ülkemizde de ilk ölüm vakası gerçekleşti. Salgın ile ilgili tedirginlik katlanarak devam ederken, Güney Kore’den gelen o görüntüler tüm dünyayı şoke etti. İşte corona virüsü ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 18.3.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 10:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olay! Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırmış...

Corona virüs salgını ile ilgili her geçen gün haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'e daha sonra da dünyaya yayılan şuana kadar 8 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. 200 bin kişinin virüse yakalandığı salgın ile ilgili her geçen gün bilanço ağırlaşırken, son olarak Güney Kore'den gelen o görüntüler infial yarattı. Güney Kore'de bir kilise de 50'den fazla kişinin virüs kaptığı ortaya çıkarken, o detay ise dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞTU! 50 KİŞİYE BİRDEN BÖYLE BULAŞTIRMIŞ

Çin'den dünyaya yayılan ve son haftalarda meydana gelen dramatik artışla merkez üssünün Avrupa haline geldiği corona virüsü, dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore'den gelen o görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olay! Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırmış...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA