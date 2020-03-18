Son Dakika Haberi: Dünyayı şoke eden olay! Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırmış...

Corona virüs salgını ile ilgili her geçen gün son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'e daha sonra da dünyaya yayılan corona virüsü şuana kadar 8 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. 200 bin kişinin virüse yakalandığı salgın ile ilgili her geçen gün bilanço ağırlaşırken, son olarak Güney Kore'den gelen o görüntüler infial yarattı. Güney Kore'de bir kilise de 50'den fazla kişinin virüs kaptığı ortaya çıkarken, o detay ise dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞTU! 50 KİŞİYE BİRDEN BÖYLE BULAŞTIRMIŞ

Çin'den dünyaya yayılan ve son haftalarda meydana gelen dramatik artışla merkez üssünün Avrupa haline geldiği corona virüsü, dünyaya diz çöktürmeye devam ediyor. Son olarak Güney Kore'den gelen o görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürdü.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;