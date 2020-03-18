Son dakika haberi: Komşuda coronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada...

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.

ÇEVRESİNDEKİ ASKERLER KARANTİNADA

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: AVRUPA'DA CORONAVİRÜS BİLANÇOSU ARTIYOR, ASKER SOKAĞA İNDİ! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDENLER...

CORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERİ... İŞTE ÜLKE ÜLKE CORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞENLERİN SAYISI