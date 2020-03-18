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Son dakika haberi: Komşuda coronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada...

Coronavirüs salgını tüm Avrupa'yı esir almış durumda. DÜnya genelinde 200 binin üzerinde coronavirüs vakası bulunurken 8 bin 246 kişi coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 'da ise coronavirüs orduya sıçradı. Edinilen son dakika habere göre; coronavirüs tespit edilen askerin çevresindeki bazı askerler karantinaya alındı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Komşuda coronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada...

Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde coronavirüs tespit edildi.

ÇEVRESİNDEKİ ASKERLER KARANTİNADA

Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı.

Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.

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Son dakika haberi: Komşuda coronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada...
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