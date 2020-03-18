Son dakika haberler: Corona virüsü aşı ve tedavi çalışmalarında umutlandıran gelişmeler! Corona virüsü ilacı bulundu mu?

Koronavirüs salgını, Aralık 2019'da ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldı. Kısa sürede içerisinde yayılım gösteren virüs, ilk kez tespit edildiği tarihten yaklaşık 90 gün sonra ülkemizde görüldü. Ülkemizde Coronavirüs kaynaklı ölüm ilk kez dün gerçekleşirken şu ana kadar açıklanan 98 vaka bulunuyor. Corona virüsü ile aynı hızda yayılan endişe dalgası, aşı ve tedavi çalışmaları ile ilgili son dakika haberlerinin yakından takip edilmesine, her bir gelişmenin uluslararası basında yer almasına sebep oluyor.

Dün ABD'de Corona virüsü aşı denemelerine başlandığının açıklanmasının ardından bir sevindirici son dakika haberi de Çin'den geldi. Corona virüsü başlangıç noktası Çİn'den gelen habere göre favipiravir isimli ilacın koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalığının iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı.

FAVİPİRAVİR İSİMLİ İLAÇ KLİNİK ARAŞTIRMALARDA FAYDA SAĞLANDI

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Ulusal Merkezi Direktörü Zhang Xinmin tarafından yapılan açıklamada, Favipiravir isimli ilacın klinik araştırmalarda fayda sağladığının tespit edildiği belirtildi.

TEŞHİS VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDE KULLANILACAK

2014 yılında Japonya tarafından bulunan ve klinik kullanım için onay alan ilacın yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediğini söyleyen Zhang, ilacın kullanımının koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılmasını tavsiye ettiklerini söyledi.