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Son dakika: 'da darbeci milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; ’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislerin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 00:07 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 00:08 ABONE OL
Son dakika: Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin roket saldırısında Nesrin bin Hamid adında bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Trablus'un Bab bin Gaşir bölgesine düşen roketin Nesrin bin Hamid yönetimindeki otomobile isabet ettiği, araçtaki kızı ve yeğeninin de yaralandığı aktarıldı.

Başkent Trablus'un güneyinde sabahtan bu yana UMH birlikleri ile Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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Son dakika: Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetti
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