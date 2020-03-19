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'tan son dakika Koronavirüs açıklaması! " Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz"

Başkanı 'tan yeni Koronavirüs açıklamaları geldi. Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece Corona virüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.3.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 18:18 ABONE OL
Donald Trump'tan son dakika Koronavirüs açıklaması! Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz

Donald Trump sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Savunma Üretim Yasası'nı sadece 'Çin Virüsü'yle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Trump'a daha önce de kullandığı Çin virüsü tabiri için Çin, "ABD'de bazı politikacılar corona virüsü Çin'le ilişkilendirerek karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" diye tepki göstermişti.

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Donald Trump'tan son dakika Koronavirüs açıklaması! " Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz"
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