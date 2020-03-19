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İsrail'de Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüs nedeniyle İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. , korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 00:20 ABONE OL
İsrail'de Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, korona virüs nedeniyle bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

İsrail'de Korona virüs vaka sayısının armasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ülkesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, "evinizde kalın" çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.

VAKA SAYISI 677'YE YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.

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İsrail'de Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı!
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