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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: ABD'den flaş Coronavirüs araştırması! 3 saat boyunca...

: 'den flaş Coronavirüs araştırması! 3 saat boyunca...

: Çin'in Hubei Eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'e ilişkin flaş haberler gelmeye devam ediyor. Çin'den sonra bu ölümcül virüs en çok 'da can kaybı görünmesine sebep oluşturdu. Oran olarak bakıldığında ise İtalya'daki durum daha vahim gözükmekte. Dünyada bu ölümcül virüse karşı aşı çalışmaları devam ederken 'li bilim insanlarından Coronavirüs'e ilişkin son dakika bilgisi geldi. Virüsün hangi yüzeyde nasıl yaşadığını aktaran bilim insanları çok önemli detayları anlattılar. İşte Coronavirüs'e ilişkin bu son dakika gelişmesi ve detaylar:

Giriş Tarihi: 19.3.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 18:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ABD'den flaş Coronavirüs araştırması! 3 saat boyunca...

: Çin'in Wuhan kentinde canlı bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'e ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu ölümcül virüsten Çin'den sonra en çok etkilenmiş durumda. Oran olarak bakıldığında ise İtalya'daki durum daha vahim durumda. Tüm dünyada global bir sağlık sorununa sebep olan Coronavirüs, ayrınca Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmişti. Yine DSÖ, virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu aktarmıştı. 'li bilim insanları Coronavirüs'e ilişkin aşı çalışmalarına devam ederken virüsün hangi yüzeyde nasıl yaşadığıan ilişkin de önemli bilgiler paylaştılar.

İşte ABD'li bilim insanları tarafından yapılan o araştırma ve Coronavirüs'e ilişkin son dakika detayları:

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Son Dakika Haberi: ABD'den flaş Coronavirüs araştırması! 3 saat boyunca...
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