Son Dakika Haberi: ABD'den flaş Coronavirüs araştırması! 3 saat boyunca...

Son Dakika Haberi: Çin'in Wuhan kentinde canlı bir balık pazarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'e ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu ölümcül virüsten Çin'den sonra en çok İtalya etkilenmiş durumda. Oran olarak bakıldığında ise İtalya'daki durum daha vahim durumda. Tüm dünyada global bir sağlık sorununa sebep olan Coronavirüs, ayrınca Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmişti. Yine DSÖ, virüsün merkez üssünün Avrupa olduğunu aktarmıştı. ABD'li bilim insanları Coronavirüs'e ilişkin aşı çalışmalarına devam ederken virüsün hangi yüzeyde nasıl yaşadığıan ilişkin de önemli bilgiler paylaştılar.

İşte ABD'li bilim insanları tarafından yapılan o araştırma ve Coronavirüs'e ilişkin son dakika detayları: