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! Ruslardan petroldeki düşüşle ilgili çarpıcı açıklama: Olan sadece bize olmaz...

Petrol fiyatlarından haberleri art arda geliyor. Son haftalarda dip yapan petrolün varil fiyatı 28 dolara kadar çekildi. İndirimler Türkiye'nin elini güçlendirirken, benzin ve motorin fiyatlarında sert düşüşler görülüyor. Fiyatların dip yapması Suudi Arabistan başta olmak üzere, ABD ve Rusya'yı kara kara düşündürüyor. Petrol fiyatlarında dalgalı seyrin ardından Rus şirketi Lukoil'den açıklama geldi. Lukoil'in Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, "35 doların altındaki fiyatlarda Rusya'nın petrol üretimi 2022'den itibaren düşmeye başlayacak." dedi. Fedun, sözlerine çarpıcı ifadeler ile devam etti, "Olan sadece bize olmaz..." İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 23:56 ABONE OL
SON DAKİKA! Ruslardan petroldeki düşüşle ilgili çarpıcı açıklama: Olan sadece bize olmaz...

Dünya genelinde düşen başta Suudi Arabistan olmak üzere, Rusya ve ABD gibi ülkeleri kara kara düşündürmeye başladı. Petrolün varil fiyatı için yapılan yıl sonu tahminleri 20 dolar seviyelerini işaret ediyor. Petrol fiyatı 19 Mart itibarıyla 28 dolar olarak görülüyor. Yaşanan gelişmelere Rus petrol şirketi Lukoil'den ilk açıklama geldi. Şirketin Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, "Bu fiyatlar Rusya'yı bitkin düşürecek ama yalnızca Rusya etkilenmeyecek" dedi.

2020'Yİ İŞARET ETTİ

Rus petrol şirketi Lukoil'in Başkan Yardımcısı Leonid Fedun, petrol piyasalarındaki fiyat savaşlarının Rusya ve Suudi Arabistan'ı bitkin düşüreceğini belirterek, "35 doların altındaki fiyatlarda Rusya'nın petrol üretimi 2022'den itibaren düşmeye başlayacak." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN İLE YENİDEN ANLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Fiyat savaşlarından en çok etkilenen ülkelerin Rusya ve Suudi Arabistan olacağını savunan Fedun, "Sıradaki konu rezervlere ve ekonomik potansiyellerine gelecek. ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri ise fayda sağlayacak. Hane gelirleri yüzde 2 artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılması gereken müzakerelere de değinen Fedun, "Suudi Arabistan ile tekrar anlaşmamız gerek ancak bunu gerçekleştirebilmek için önce aramızdaki anlaşmayı bozan kötümserlikten kurtulmak gerekiyor." diye konuştu.

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SON DAKİKA! Ruslardan petroldeki düşüşle ilgili çarpıcı açıklama: Olan sadece bize olmaz...
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