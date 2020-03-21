Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Bulgaristan'dan son dakika coronavirüs açıklaması: "AB'den destek gelmedi"

'dan son dakika coronavirüs açıklaması: "AB'den destek gelmedi"

Tüm ülkeler coronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerini alıyor. 'dan coronavirüsle mücadele kapsamında son dakika açıklaması yapıldı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve , Korona virüsle mücadele kapsamında maske temininin (AB) üyesi ülkelerinden değil, ve Çin’den geldiğini söyledi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.3.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 13:05 ABONE OL
Bulgaristan'dan son dakika coronavirüs açıklaması: AB'den destek gelmedi

Son dakika: Bulgaristan coronavirüsle mücadele kapsamında AB'den destek görmediklerini açıkladı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, korona virüsle mücadelede kendilerine Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin değil, Türkiye ve Çin'in yardım ettiğini söyledi.

Epicentır adlı haber sitesine verdiği özel söyleşide, 'Büyük devletler sınırlarını kapattı, Avrupa dayanışması fikri nereye gitti' şeklindeki soruya cevap veren Krasimir Karakaçanov şunları söyledi:

"Avrupa'da vatandaşların yararına çalışan tek kurumun pahalı Avrupa bürokrasisinin değil, ulus devletin kendisi olduğu ortaya çıktı. Avrupa bürokrasisi, ulus devletleri yok etmek için direktifler yayımlayarak eşçinsel evliliklerle meşguldü. Şimdiye kadar Avrupa'dan tek maske almadık. Türkiye ve Çin'den geldi".

Korona virüsün kendilerine AB elitinin tamamen yapay olduğunu ve Avrupa'da lider olmadığını gösterdiğini belirten Karakaçanov, Avrupa bürokrasisinin ulus devletlere değil, belirli çevrelerin çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ: CORONA VİRÜSE YAKALANAN 36 YAŞINDAKİ KADIN CORONA VİRÜSÜ BÖYLE ANLATTI! ÖKSÜRMEKTEN NEFES ALAMADI SON DAKİKA HABERİ: İTALYA'DAKİ TÜRK ÖĞRENCİ CORONA VİRÜSÜ DEHŞETİNİ BÖYLE ANLATTI! 'HER GÜN YÜZLERCE İNSAN…'

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bulgaristan'dan son dakika coronavirüs açıklaması: "AB'den destek gelmedi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA