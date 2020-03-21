Panik açıklamaları peş peşe geldi geldi! AB'li liderler corona virüs karşısında çuvalladı

Salgının merkezi haline gelen İtalya'da büyük kriz yaşanıyor. Sosyal medyada sokakta ölen insanlara ait görüntüler paylaşılmaya başlandı. Hastanelerde yeterli sayıda yatak ve yoğun bakım ünitesi olmadığı için hastalar evlerine yollanıyor. Ülkede, Türkiye'de daha vaka yokken alınan önlemlerin büyük bölümü daha yeni hayata geçirildi. Ölü sayı 4 bini aştıktan sonra adım atan İtalya dün açık hava etkinliklerini erteleme kararı aldı, tüm park ve bahçeler erişime kapatıldı. Tatil yerlerinde, göl kenarlarındaki gıda ve içecek satan mekanlar kapandı. 15 Şubat'ta ilk vakanın görüldüğü İtalya'da ölü sayısının 400'e ulaştığı 9 Mart'a kadar hiçbir önlem alınmamıştı.

HASTANELERDE YAĞMA

500'e yakın kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da da hem halkta, hem de "Bu krizin başındayız" diyen Macron yönetiminde tam panik havası hakim. Birçok şehirde sokağa çıkma yasağı getirilse de tam olarak uygulanamıyor. Maske, eldiven ve dezenfektan bulamayan halk hastaneleri yağmalamaya başladı. Hastane depolarında sağlık personeli için ayrılan maskeler ve duvarlarda asılı olan dezenfektanlar yağmalanıyor. Doktorlar, kendilerine sadece birkaç gün yetecek kadar maske kaldığı yönünde açıklamalar yapıyor.

DOKTORLARDAN SUÇ DUYURUSU

Ülkedeki sağlık sendikaları kendilerini bile koruyamayan doktor ve hemşirelerin iş bırakma aşamasına geldiğini aktardı. Özel Hastaneler Federasyonu Başkanı Lamine Gharbi çöken sağlık sistemini şöyle özetledi: "2 aydır maske talep ediyoruz. Maske, dezenfektan jel ve tıbbi giysilere ihtiyacımız var, ancak hiçbiri yok." Marketlerde temel ihtiyaçlar konusunda insanlar arasında kavgalar yaşanıyor. Hükümet sağlıkta büyük sorunlar yaşandığını kabul ederken; ülkedeki 600 doktor dün salgın nedeniyle Başbakan Edouard Philippe hakkında suç duyurusunda bulundu.

40 GÜN SONRA ÖNLEM ALDI

Salgınla mücadelede diğer Avrupa ülkelerine göre daha başarılı olsa da Almanya'da da büyük eksiklikler var. Ülkede ilk vaka 4 Şubat'ta tespit edilse de Merkel yönetimi ilk ciddi adımı vaka sayısı 5 bini aştıktan sonra 15 Mart'ta attı. Ülkedeki sağlık sisteminde kriz var. Sağlık Bakanı Jens Spahn, tüm hastanelerdeki mevcut yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısının 28 bin olduğunu ve bu sayıyı artırmak için çaba sarfettiklerini ifade etti. Spahn ayrıca, emekliye ayrılan tüm doktorların sağlık sistemine yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

MERKEL'E YOĞUN ELEŞTİRİ

Her geçen gün katlanan koronavirüs vaka sayısında en büyük sıkıntı, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olmasından geliyor. Avrupa'daki yatak başına en düşük bakım personeli oranına sahip Almanya'da, hastanelerde şu anda yaklaşık 17 bin hemşire eksiği bulunuyor. Almanya'da virüsün yayılma hızı durdurulamazsa 2 ay içinde hastanelerde tam bir kriz ortamı olabileceği uyarıları yapılıyor. Ülkedeki federal yapıdan kaynaklanan gecikmeler vatandaşların da tepkisini çekiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde sokağa çıkmanın dahi sınırlandırılmasına rağmen Almanya-İran uçuşlarının devam etmesine büyük tepki var.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

İtalya'dan sonra en büyük panik İspanya'da. Madrid'de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürüldü. Kentteki IFEMA adlı fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu. Ambulansların yetersiz kalmasından dolayı kentteki belediye otobüsleri de koronavirüs hastalarını taşımaya başladı. Huzurevlerinde kalan 50'den fazla yaşlı sağlık malzemesi sıkıntısı nedeniyle hayatını kaybetti. Madrid Özerk Yönetim Başkanı İsabel Diaz Ayuso, "Elimizdeki minimum imkanlarla sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Son 48 saatte maske veya eldiven gelmedi" dedi. Ülkenin her yerinden yüzlerce solunum cihazı ihtiyacı rapor edildi.

İNGİLTERE ÇARK ETTİ

Salgının başında "virüsü kontrollü olarak yayma" kararı alan İngiltere en büyük kaosu yaşayan ülke oldu. Boris Johnson hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından bir dizi tedbirler aldı. Ülkede restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatrolar dün itibariyle kapatıldı. İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance kötü tabloyu özetleyerek "Süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesi iyi bir sonuç olacaktır" dedi. Sağlık Bakanı Matt Hancock salgınla mücadele için 65 bin emekli veya istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı.

ASKER SOKAKTA

Avrupa'da liderler aldıkları kararları uygulamada yetersiz kalınca asker sokağa indi. Yunanistan, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'da askerlere korona ile mücadele kapsamında görevler verildi. İtalya'da, virüsün en çok yayıldığı ve can aldığı Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği ve valiliğin onayıyla daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen askerler, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladı. Ayrıca ölenlerin naaşı askerler tarafından toprağa veriliyor. İtalya Başbakan Giuseppe Conte'nin ordunun caddelerde görev yapması dahil farklı önlemlerden oluşan yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığı açıklandı. Fransa'da başlayan yağmalar üzerine sokaklardeki asker sayısı artırıldı. İspanya'da, insanların sokağa çıkmasını önlemek için asker görevlendirildi. İtalya, Fransa ve Almanya'da yaşanan market ve hastane depolarına yönelik yağma girişimlerini önlemek isteyen İngiliz hükümeti, orduya ait özel birliklerin şehirlere inmesini kararlaştırdı. Özel birlikler, İngiltere Kraliyet Ordusu'na bağlı Tıbbi Birlikler, hastaneleri ve marketleri korumakla görevlendirildi.

İTALYA FELAKETİ YAŞIYOR

Koronavirüsün en çok etkilediği İtalya'da ölümlerin önüne geçilemiyor. İtalya bir günde rekor ölüm sayısına ulaşıldı. 793 kişi hayatını kaybetti. Bu sayılarla birlikte ülkede koronavirüsten dolayı ölenlerin sayısı 4825'e yükseldi. Ülkede virüsten kaynaklı ölenlerin yaş ortalaması ise 78,5 olarak açıklandı.

3 FARKLI KRONİK HASTALIK

Ulusal Sağlık Servisi, hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yaptığı analizde bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunduğunu açıkladı. Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2'sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5'i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6'sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6'sının yaşamını yitirdiği görüldü.





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