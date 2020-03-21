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: Dün gece ile sarsıldı! Kandilli ve sarsıntının şiddetini son depremler listesi ile açıkladı!

Gece geç saatlerde gelen haberine göre ile sallandı. ve tarafından yayınlanan verilere göre 5.7 şiddetinde olduğu belirtlenen sarsıntı 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı çevre bölgelerdeki illerden hissedilirken insanlar panik yaşadı. İşte dün akşam Yunanistan'dan gelen son dakika deprem haberinin detayları ve Kandilli Rasathanesi tarafından bildirilen güncel son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 09:03 ABONE OL
Son dakika: Dün gece Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD sarsıntının şiddetini son depremler listesi ile açıkladı!

Boğaziçi Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından gelen haberine göre dün gece geç saatlerde komşu ülke 5.7'lik ile sarsıldı. Yaşanan büyük çaplı sarsıntı çevre bölgelerde de yoğun olarak hissedilirken Kandilli Rasathanesi ve AFAD sarsıntının derinliğini 7 Kilometre olarak belirledi. Ciddi oranda hissedilen deprem paniğe sebep oldu. İşte Yunanistan'dan gelen son dakika deprem haberinin detayları ve güncel son depremler listesi…

YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Dün gece ajanslar tarafından geçen bilgiye göre; Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Dün gece Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD sarsıntının şiddetini son depremler listesi ile açıkladı!
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