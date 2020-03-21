Son dakika: Dün gece Yunanistan deprem ile sarsıldı! Kandilli ve AFAD sarsıntının şiddetini son depremler listesi ile açıkladı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen son dakika haberine göre dün gece geç saatlerde komşu ülke Yunanistan 5.7'lik deprem ile sarsıldı. Yaşanan büyük çaplı sarsıntı çevre bölgelerde de yoğun olarak hissedilirken Kandilli Rasathanesi ve AFAD sarsıntının derinliğini 7 Kilometre olarak belirledi. Ciddi oranda hissedilen deprem paniğe sebep oldu. İşte Yunanistan'dan gelen son dakika deprem haberinin detayları ve güncel son depremler listesi…

YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Dün gece ajanslar tarafından geçen bilgiye göre; Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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