Son Dakika Haberi: Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüs (Kovid-19) nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve ne zaman başlar?

Corona virüsü, medyatik bir hal aldığından dolayı birçok insan için endişe kaynağı haline geldi. Bu nedenle de corona virüsü belirtileri çok sık araştırılıyor. Özellikle kuru öksürük, yüksek ateşi olan vatandaşlar, corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte koronavirüs salgını ve semptomları hakkında sık sorulan soruların bir listesi.

HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİSİNİZ? CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Bu enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve nefes almada zorluk veya nefes darlığı bulunur. Hastalık akciğer lezyonlarına ve pnömoniye neden olur. Bu semptomların bazıları griple benzerdir, bu da tespiti zorlaştırır, ancak burun akıntısı ve tıkalı sinüsler corona virüsünün neden olduğu COVID-19'da daha az görülür.

Bilinmesi gerekenler bununla sınırlı değil! İşte corona virüs belirtileri ve önlemlere ilişkin bilmeniz gerekenler!