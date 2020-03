Corona virüsüne karşı küresel direniş

PANOROMA

Dünya genelinde 150'den fazla ülkede can almaya devam eden corona virüsüne karşı küresel mücadele devam ediyor. Salgında can kaybı sayısı giderek artıyor. Ölümcül virüs nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini geçti. En fazla ölüm İtalya, Çin, İran, İspanya, Fransa ve ABD'de görüldü. İngiltere'de de ölü sayısı 200'e doğru ilerliyor. Bu rakamın aniden artmasından korkuluyor.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlem ve çabalar kapsamında bütün gözler şu anda virüs aşısındaki çalışmalara kilitlenmiş durumda. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus bilim insanlarının corona virüsüne karşı geliştirilen 6 aşıyı test ettiklerini açıkladı. Testlerin yakında tamamlanacağını vurgulayan Mişustin, aşıların güvenli ve etkili olup olmadıklarının teyit edilmesini umduklarını ifade etti. Öte yandan, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), 13 ülkeye 100 binden fazla corona virüsü testi gönderdiklerini duyurdu.Yeni vakalara dair güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre dünya genelinde Covid-19 salgınında can kaybı dün 12 bin 964'e ulaştı. Vaka sayısı ise 303 bin 493'e yükseldi.Bir günde 793, toplamda 4 bin 825 kişinin ölümüyle corona virüsü yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke. Covid-19 nedeniyle ülke genelinde tüm park ve bahçeler kapatılırken, tüm açık hava etkinlikleri de yasaklandı.Son bir günde 112 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede toplam ölüm sayısı 562'ye yükseldi.Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin, İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölümün yaşandığı ülke.1556 kişinin hayatını kaybettiği İran, en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke. Vaka sayısı 20 bin 610'a çıkan ülkede hastaneler yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor.Ölü sayısının 1326'ya ulaştığı İspanya'da vaka sayısı 25 bine çıktı.New York, Los Angeles ve California'nın hayalet şehirlere döndüğü ABD'de karantina önlemleri giderek artıyor. 19 bin 624 vakanın tespit edildiği ABD'de ölü sayısı 260'ı buldu. .Bu arada, Washington Post'un haberine göre ABD istihbaratı ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi virüs konusunda uyardı. Ancak, Trump, sürekli gelen raporlara rağmen, virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçük görmeye devam etti.Dünyada yayılmaya ve can almaya devam eden koronavirüs ile ilgili diğer gelişmeler ise şöyle...* Hollanda'da koronavirüsten 3 Türk hayatını kaybetti, 5'i de yoğun bakımda.* İsrail'de Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 883 ulaştı.* Papua Yeni Gine'de ilk Kovid-19 vakası görüldü .* Singapur'da koronavirüsten ilk can kayıpları yaşandı.* Fas'ta vakası sayısı 86'ya yükseldi.* Nikaragua'da bir kişide Kovid-19 tespit edildi.* Batı Afrika ülkesi Kabo Verde ile Nijer'de ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.* Ürdün'de Kovid-19 kapsamında sokağa çıkma yasağı başladı.* Bosna Hersek'te virüs yüzünden ilk ölüm gerçekleşti.* Kolombiya 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya girecek.* Küba'da sınırların 1 ay kapatılması kararı alındı.* Yeni Zelanda'da, zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatler sınırlandırılacak.* Abluka altındaki Gazze Şeridi, acil tıbbi yardım çağrısında bulundu.