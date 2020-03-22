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gündemine oturan son dakika açıklaması: "En kötüsü henüz gelmedi"

Yeni tip salgını hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken ülke liderlerinde de açıklamalar yapılıyor. İtalya Başbakanı Conte'nin ardından flaş bir açıklama da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından yapıldı. Sanchez, ülkesinde 25 bin kişiden fazla kişinin yeni tip corona virüsten etkilendiğini belirtirken tüyler ürperten sözler kullandı. Sanchez ayrıca, corona virüsle ilgili mücadele ne gerekiyorsa yapacaklarının da sözünü verdi. Önce İtalya Başbakanı Conte, daha sonra İspanya Başbakanı Sanchez'in yaptığı bu son dakika açıklamaları genelinde geniş yankı uyandırdı.

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 13:43 ABONE OL
Dünya gündemine oturan son dakika corona virüsü açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

Yeni tip salgını Çin'in ardından en çok yıkıma Avrupa'da neden oldu. İtalya'nın ardından en çok etkilenen ülkelerden birisi olarak öne çıkan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Sanchez, basın toplantısı düzenleyerek ulusa seslenirken çok kritik bir dönemden geçtiklerini belirtti. 2. Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum içerisinde olduklarını belirten Sanchez, corona virüsü ile mücadele için ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi.

AÇIKLAMASINDAKİ 'O CÜMLE' GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamasında kullandığı bir cümle ise dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika corona virüs haberleri...

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Dünya gündemine oturan son dakika corona virüsü açıklaması: "En kötüsü henüz gelmedi"
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