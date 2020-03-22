Dünya gündemine oturan son dakika corona virüsü açıklaması: "En kötüsü henüz gelmedi"

Yeni tip corona virüsü salgını Çin'in ardından en çok yıkıma Avrupa'da neden oldu. İtalya'nın ardından en çok etkilenen ülkelerden birisi olarak öne çıkan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez tarafından flaş bir açıklama yapıldı. Sanchez, basın toplantısı düzenleyerek ulusa seslenirken çok kritik bir dönemden geçtiklerini belirtti. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum içerisinde olduklarını belirten Sanchez, corona virüsü ile mücadele için ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi.

AÇIKLAMASINDAKİ 'O CÜMLE' GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıklamasında kullandığı bir cümle ise dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte, son dakika corona virüs haberleri...