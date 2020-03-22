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Netanyahu açıkladı! 'e büyük şok

Kanal 12 Televizyonu'na konuşan , "Hiç kimse işlerin hangi safhaya varacağını bilmiyor. ilerleyen günlerde günde 20 bin kişiye test uygulayabilir." dedi. Netanyahu  ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının onbinleri bulabileceğini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 07:07 ABONE OL
Netanyahu açıkladı! İsrail'e büyük şok

"Koronavirüsün İsrail'de onbinlerce kişinin ölmesine neden olabileceğini" belirten Netanyahu, ilerleyen dönemde hastalığa yakalananlar arasındaki ölüm oranlarının yüzde 2 ila 4 olabileceğini kaydetti.

Netanyahu, sınırları kapatmalarından ötürü İsrail'in durumunun diğer ülkelere nazaran daha iyi olduğunu ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 883'e ulaştığını duyurmuştu.

Batı Kudüs'te dün 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.


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Netanyahu açıkladı! İsrail'e büyük şok
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