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Rus doktorlardan çarpıcı iddiası! Rusya'da gerçek durum saklanıyor

tüm dünyayı etksine almaya devam. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya devam eden virüse yakalananların sayısı da her geçen gün artıyor. Ancak Rusya'dan konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:58 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 21:59 ABONE OL
Rus doktorlardan çarpıcı corona virüs iddiası! Rusya'da gerçek durum saklanıyor

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili durumu değerlendirdi.

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.

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Rus doktorlardan çarpıcı corona virüs iddiası! Rusya'da gerçek durum saklanıyor
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