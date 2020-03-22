SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

DAHA ÖNCE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Her geçen gün katlanan koronavirüs vaka sayısında en büyük sıkıntı, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olmasından geliyor. Avrupa'daki yatak başına en düşük bakım personeli oranına sahip Almanya'da, hastanelerde şu anda yaklaşık 17 bin hemşire eksiği bulunuyor. Almanya'da virüsün yayılma hızı durdurulamazsa 2 ay içinde hastanelerde tam bir kriz ortamı olabileceği uyarıları yapılıyor. Ülkedeki federal yapıdan kaynaklanan gecikmeler vatandaşların da tepkisini çekiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde sokağa çıkmanın dahi sınırlandırılmasına rağmen Almanya-İran uçuşlarının devam etmesine büyük tepki var.

Ayrıntılar geliyor...