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SON DAKİKA: yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı!

dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'de başlayan ve tüm Avrupa'ya yayılan virüs 'i de etkiledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel edinilen son dakika bilgisine göre; yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı!

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 21:15 ABONE OL
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

DAHA ÖNCE TEPKİ TOPLAMIŞTI
Her geçen gün katlanan koronavirüs vaka sayısında en büyük sıkıntı, yoğun bakım ünitelerindeki sağlık personeli sayısının yetersiz olmasından geliyor. Avrupa'daki yatak başına en düşük bakım personeli oranına sahip Almanya'da, hastanelerde şu anda yaklaşık 17 bin hemşire eksiği bulunuyor. Almanya'da virüsün yayılma hızı durdurulamazsa 2 ay içinde hastanelerde tam bir kriz ortamı olabileceği uyarıları yapılıyor. Ülkedeki federal yapıdan kaynaklanan gecikmeler vatandaşların da tepkisini çekiyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde sokağa çıkmanın dahi sınırlandırılmasına rağmen Almanya-İran uçuşlarının devam etmesine büyük tepki var.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı!
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