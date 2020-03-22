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: belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Coronavirüs nasıl anlaşılır? tedavisi aşısı bulundu mu, testi nasıl yaptırılır?

Dünyada ve Türkiye'de de görülen yeni tip (Covid-19) hakkında gelen haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini aşarken, ölü sayısı ise 13 bine ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son durum bilgilerini dün açıkladı ve vaka sayısının 947, ölü sayısının ise 21 olduğunu duyurdu. Bu noktada, corona virüsü belirtileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüsü belirtileri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, ilgili semptomların kendilerinde olup olmadığını da öğrenmeye çalışıyor. Zira, corona virüsü belirtileri arasında sadece kuru öksürük ve yüksek ateş bulunmuyor. Diğer bir araştırılan soru ise, ' nasıl bulaşır ve anlaşılır?' olarak öne çıkıyor. Peki, corona virüsü ilk belirtileri neler, tedavisi aşısı bulundu mu? Corona virüs tedavisi son durum ne? Koronavirüs testi nasıl yaptırılır ve bu testi yapan hastaneler neler? Corona belirtileri ve tüm son dakika detayları haberimizde!

Giriş Tarihi: 22.3.2020 10:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Coronavirüs nasıl anlaşılır? Koronavirüs tedavisi aşısı bulundu mu, testi nasıl yaptırılır?

in'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde onlarca ülkeye hızla yayılan yeni tip (Covid-19) hakkında haberleri art arda geliyor. Ülkemizde de vakalara ve ölümlere neden olan , şu sıralarda 1 numaralı gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Bu noktada da, vatandaşlar tarafından corona virüs belirtileri, tedavisi ve aşısı hakkındaki araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19'un grip ile benzer semptomları bulunuyor. Toplum genelinde corona belirtileri olarak yüksek ateş ve kuru öksürük kabul edilse de, semptomlar sadece bununla sınırlı değil. Koronavirüs kuluçka süresi olan 2 ila 14 içerisinde virüsün olup olmadığı belli oluyor.

KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELER, NASIL ANLAŞILIR VE KAÇ GÜNDE BULAŞIR?

Konu hakkında son dakika açıklaması Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner'den geldi. Çetiner, koronavirüsü belirtileri hakkında kritik öneme sahip açıklamalarda bulundu ve o detaya dikkat çekti.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜS AŞISI VE TEDAVİSİ SON DURUM NE?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, corona virüsü nasıl bulaşır sorusu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Öte yandan, Türkiye'de koronavirüsü testi yapan hastaneler listesine de ulaşabilirsiniz. Peki, koronavirüs aşısı ve tedavisi hakkında son durum ne?

İşte, son gelişmeler;

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SON DAKİKA: Corona virüsü belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Coronavirüs nasıl anlaşılır? Koronavirüs tedavisi aşısı bulundu mu, testi nasıl yaptırılır?
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