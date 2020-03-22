SON DAKİKA: Corona virüsü belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Coronavirüs nasıl anlaşılır? Koronavirüs tedavisi aşısı bulundu mu, testi nasıl yaptırılır?

in'de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde onlarca ülkeye hızla yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Ülkemizde de vakalara ve ölümlere neden olan koronavirüs, şu sıralarda 1 numaralı gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. Bu noktada da, vatandaşlar tarafından corona virüs belirtileri, tedavisi ve aşısı hakkındaki araştırmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. Bilindiği gibi, Kovid-19'un grip ile benzer semptomları bulunuyor. Toplum genelinde corona belirtileri olarak yüksek ateş ve kuru öksürük kabul edilse de, semptomlar sadece bununla sınırlı değil. Koronavirüs kuluçka süresi olan 2 ila 14 içerisinde virüsün olup olmadığı belli oluyor.

KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NELER, NASIL ANLAŞILIR VE KAÇ GÜNDE BULAŞIR?

Konu hakkında son dakika açıklaması Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner'den geldi. Çetiner, koronavirüsü belirtileri hakkında kritik öneme sahip açıklamalarda bulundu ve o detaya dikkat çekti.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR? KORONAVİRÜS AŞISI VE TEDAVİSİ SON DURUM NE?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, corona virüsü nasıl bulaşır sorusu hakkında bilgi edinebilirsiniz. Öte yandan, Türkiye'de koronavirüsü testi yapan hastaneler listesine de ulaşabilirsiniz. Peki, koronavirüs aşısı ve tedavisi hakkında son durum ne?

İşte, son gelişmeler;