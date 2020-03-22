Son dakika: Emirates Havayolları tüm uçuşlarını askıya aldı

Dünyanın en büyük havayolları firmalarından biri olan Emirates Havayolları, uçuşlarını askıya aldı.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını küresel ölçekte ekonomiye darbe vurmaya devam ediyor. Emirates Havayolları Yetkilisi tarafından bugün yapılan açıklama ile 25 Mart itibari ile kargo uçuşları hariç tüm uçuşların geçici süreyle askıya alındığını duyurdu.Dünyanın en büyük havayolu şirketleri arasında yer alan Emirates, haftada 3 bin 600 uçuş yaparak, 150 şehir ve 80 ülkeye ulaşıyor.