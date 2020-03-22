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: doktorlar corona virüs salgını için uyarı yaptı! “Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar”

Corona virüsü hakkında haberleri gelmeye devam ederken Avrupa'da en çok görülen ülkeler arasında yer alan 'da doktorlar, koronavirüse karşı önemli uyarılarda bulundu. Tüm dünyada "evde kalın" çağrısı yapan yetkililer, özellikle salgının ciddi boyuta ulaşmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. 'in Wuhan kentinde oraya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken dünyada büyük panik yaratan virüsle ilgili tehlikenin boyutunu ortaya çıkaran açıklamalar peş peşe geliyor. doktorlar hastaların içeriye konuşarak girdiğini ancak 2 saat sonra boğularak öldükleri bilgisini duyurdu. Bu sebepten ötürü tahminlerin ötesinde bir durum yaşandığından Fransız doktorlar "Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin" uyarısında bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 23.3.2020 02:35 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 02:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Fransız doktorlar corona virüs salgını için uyarı yaptı! “Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar”

'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle salgının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya ve 'da durum giderek ciddileşiyor. Son olarak doktorlar, corona virüsüne karşı vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Binlerce korona hastasının tedavisinde görevli doktorların yaptığı açıklamada, hastaların içeri konuşarak girdikleri ancak 2 saat sonra boğularak öldükleri bilgisi verildi. Fransa'da ölü sayısının artması sebebiyle evde kalın çağrısı yapılmaya devam ediyor.

İşte son dakika corona virüsü haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA: Fransız doktorlar corona virüs salgını için uyarı yaptı! “Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar”
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