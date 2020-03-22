SON DAKİKA: Fransız doktorlar corona virüs salgını için uyarı yaptı! “Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar”

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle salgının en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya ve Fransa'da durum giderek ciddileşiyor. Son olarak Fransız doktorlar, corona virüsüne karşı vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Binlerce korona hastasının tedavisinde görevli doktorların yaptığı açıklamada, hastaların içeri konuşarak girdikleri ancak 2 saat sonra boğularak öldükleri bilgisi verildi. Fransa'da ölü sayısının artması sebebiyle evde kalın çağrısı yapılmaya devam ediyor.

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