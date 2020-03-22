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Son dakika haberi: virüsle mücadele eden doktordan acı itiraf! Corona virüsü dehşetini böyle anlattı

Yeni merkez üssü Avrupa olan virüs salgını hakkında son dakika haberleri ajanslar tarafından duyurulmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden birisi olan İngiltere'den gelen son haber, dünya gündemine adeta bomba gibi düştü. Londra'da görevine devam eden ve ismi açıklanmayan bir doktor, corona virüsle ilgili yaşadıklarını dramatik bir mektupla duyurdu. Son bir haftada yaşadığı dehşeti kelimelere dökerken zorlanan doktorun bu mektubu, kısa süre içerisinde dünya gündeminde en çok konuşulan son dakika haberleri arasında yer aldı. İşte, o mektup ve corona virüsü son gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsle mücadele eden doktordan acı itiraf! Corona virüsü dehşetini böyle anlattı

İngiltere, Avrupa'da virüsü salgını ile mücadele eden ülkelerden sadece birisi. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, İngiltere'de de bir teyakkuz havası hakim olurken vaka sayısı 5 bin 67'ye yükseldi. 22 Mart itibarı ile corona virüsten dolayı İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 olarak teyit edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada halkın sokağa çıkmamasını kesin bir dil ile belirtmiş ve ağır hasta sayısının tsunami gibi artacağını söylemişti.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDEN DOKTORDAN ACI İTİRAF

İngiliz medyasının son dakika olarak duyurduğu haber, sadece ülke çapında değil; dünya genelinde de büyük yankı uyandırdı. Corona virüsü ile Londra'da mücadele eden ve ismi açıklanmayan bir doktor, yazdığı mektup ile son bir haftada yaşadığı dehşeti anlattı. 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak çalıştığını söyleyen doktor, "Bu kadar zaman sonunda her şeyi gördüğümü düşünmüştüm ama son bir haftada yaşadığım dehşete beni hiçbir şey hazırlayamazdı" dedi.

Doktorun gazeteye yazdığı mektup şöyle devam ediyor:

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Son dakika haberi: Corona virüsle mücadele eden doktordan acı itiraf! Corona virüsü dehşetini böyle anlattı
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