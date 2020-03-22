Son dakika haberi: Corona virüsle mücadele eden doktordan acı itiraf! Corona virüsü dehşetini böyle anlattı

İngiltere, Avrupa'da corona virüsü salgını ile mücadele eden ülkelerden sadece birisi. Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi, İngiltere'de de bir teyakkuz havası hakim olurken vaka sayısı 5 bin 67'ye yükseldi. 22 Mart itibarı ile corona virüsten dolayı İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 233 olarak teyit edildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada halkın sokağa çıkmamasını kesin bir dil ile belirtmiş ve ağır hasta sayısının tsunami gibi artacağını söylemişti.

CORONA VİRÜSLE MÜCADELE EDEN DOKTORDAN ACI İTİRAF

İngiliz medyasının son dakika olarak duyurduğu haber, sadece ülke çapında değil; dünya genelinde de büyük yankı uyandırdı. Corona virüsü ile Londra'da mücadele eden ve ismi açıklanmayan bir doktor, yazdığı mektup ile son bir haftada yaşadığı dehşeti anlattı. 10 yılı aşkın bir süredir profesyonel olarak çalıştığını söyleyen doktor, "Bu kadar zaman sonunda her şeyi gördüğümü düşünmüştüm ama son bir haftada yaşadığım dehşete beni hiçbir şey hazırlayamazdı" dedi.

Doktorun gazeteye yazdığı mektup şöyle devam ediyor: