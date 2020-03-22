Son dakika corona virüsü haberleri: Hastaneden gelen görüntüler dünyayı sarstı! Corona virüsü hayatı cehenneme çevirdi

Dünya corona virüsü salgını ile uğraşmaya devam ederken, korkunç son dakika haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde çıkmasına rağmen, en büyük hasarı Avrupa'nın en önemli şehirlerinden İtalya'ya veren salgın, ülkede şuana kadar 4 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. İtalya'da artık kimse "tatlı hayat"tan bahsetmiyor. Çünkü Avrupa'nın en turistik, en çok ziyaretçi alan tarihi ülkelerinden biri olan İtalya'da her şey değişti. Tüm dünyanın gözü İtalya'dayken, Sky News'un Giovanni XXIII Hastanesi'nde yaptığı çekimler dünyayı ayağa kaldırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

İTALYA'DAN GELEN O GÖRÜNTÜLER DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI!

60 milyon nüfuslu ülke gerçek anlamda cehennemi yaşıyor. Tüm dünyanın gözü İtalya'dayken, Sky News'un Giovanni XXIII Hastanesi'nde yaptığı çekimler dünyayı ayağa kaldırdı.