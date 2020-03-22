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Haberi: ’dan dünya gündemine oturan açıklaması! Corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç piyasaya sürülüyor

Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgını ile ilgili haberi geldi. Virüsten en çok etkilenen ülke dünya genelinde İtalya olurken, yine ağır tahribat yaşayan ülkelerden bir tanesi olan ’dan yapılan o açıklama tüm dünyada yankı uyandırdı. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.3.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 18:11 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İran’dan dünya gündemine oturan corona virüsü açıklaması! Corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç piyasaya sürülüyor

Dünya ile ilgili bu haberini konuşuyor! Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının arttığı corona virüsü ile ilgili 'dan flaş bir açıklama geldi. Ülke genelinde bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 20 bine yakın kişinin yakalandığı hastalık oldukça ağır hasarlara yol açmıştı. İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şane Saz, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

7 İLE 10 GÜN İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK!

Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadelede kullanılacak ilacın ilk ham maddesinin dün ülkeye getirildiğini söyleyen İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Şanesaz, ilacın tamamen yerli üretim olduğunu kaydederek, "Corona virüsü taşıyan hastalara iyi gelen bu ilacı 7 ile 10 gün içerisinde piyasaya süreceğiz" dedi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları;

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Son Dakika Haberi: İran’dan dünya gündemine oturan corona virüsü açıklaması! Corona virüsü tedavisinde kullanılacak ilaç piyasaya sürülüyor
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