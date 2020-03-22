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Haberler Dünya Haberleri Son dakika:Hırvatistan'da büyük deprem

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'daki depremin ardından bir haberi de 'dan geldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde bu sabah yerel saatle 07.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki anını, Antalyalı bir iş insanının Hırvatistan'daki ortağı cep telefonuyla görüntüledi. Edinilen bilgiye göre ölü ve yaralılar var.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 22:20 ABONE OL
Son dakika:Hırvatistan'da büyük deprem

Zagreb'deki deprem anını cep telefonuyla görüntüleyen Robert Bradac, hem deprem anı görüntüleri hem de deremden sonra yaşanan yıkımla ilgili fotoğrafları Antalya'daki iş ortağı Arda Kilit'le paylaştı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken; 15 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Zagreb Acil Durum Enstitüsü Başkanı Zarko Rasiç, ?Bir ekibimiz ambulans ile saha çalışması yaparken yıkılmış bir binanın altında bir çocuk buldu. Maalesef çocuk olay yerine gittiğimizde yaşamını yitirmişti? dedi. Öte yandan, deprem anında şehir hastanesinin doğum ünitesindeki annelerin bebeklerini kucaklarına alarak korkuyla dışarıya koştukları bildirildi.

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Son dakika:Hırvatistan'da büyük deprem
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